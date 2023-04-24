В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделами об СВО

Новый учебник по истории с разделами о специальной операции на Украине уже готов, сообщают СМИ со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

Мединский: Школьникам необходимо объяснить неизбежность начала спецоперации

Отмечается, что учебник предназначен для учащихся старших классов. Его массовое использование в образовательных учреждениях начнется с 2024-2025 учебного года.

По словам министра, учебник подготовили помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Рособрнадзор ранее сообщил, что вопросы о спецоперации на Украине появятся в Едином государственном экзамене по истории, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Общество "Знание"
ТЕГИ:СпецоперацияИсторияУчебникиМинпросвет

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