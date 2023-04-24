В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделами об СВО
Новый учебник по истории с разделами о специальной операции на Украине уже готов, сообщают СМИ со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.
Отмечается, что учебник предназначен для учащихся старших классов. Его массовое использование в образовательных учреждениях начнется с 2024-2025 учебного года.
По словам министра, учебник подготовили помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Рособрнадзор ранее сообщил, что вопросы о спецоперации на Украине появятся в Едином государственном экзамене по истории, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделами об СВО
- Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News
- Sky News: США вынудят Зеленского уступить России часть территорий
- Киркоров отказался эмигрировать из России
- Песков назвал чудовищной ложью заявления о начале спецоперации без причин
- Теннисистку сняли с рейса польской авиакомпании из-за российского паспорта
- Пригожин сравнил преступность бойцов ЧВК «Вагнер» и обычных заключенных
- Песков: Путин выступит с речью на Параде Победы 9 мая
- Песков заявил, что гордится участвовавшим в СВО старшим сыном
- СМИ: еще один беспилотник нашли в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru