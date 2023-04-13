Мединский: Школьникам необходимо объяснить неизбежность начала спецоперации
Российским школьникам необходимо объяснить неизбежность начала специальной военной операции по защите Донбасса, тему СВО следует включить в учебники. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью РБК.
Как отметил политик, который в 2012-2020 годах занимал пост министра культуры, он предлагал ограничить учебное пособие по новейшей истории России 1999 годом и избранием Владимира Путина главой государства. Однако ученые не поддержали Мединского, отметив, что правильнее «идти до вчерашнего дня», и все уже произошедшее — часть исторического пространства.
«Поэтому пусть это будет в разделе "Новейшая история". Поэтому, конечно, и СВО будет, и всё, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», — подчеркнул советник.
Мединский отметил, что сегодня историю используют в политических целях, поэтому необходимо объяснять учащимся, почему спецоперация была неизбежна.
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