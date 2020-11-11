В Минпросвещения выступили против тотальной школьной «дистанционки»

В министерстве просвещения выступают против тотального перевода школьников в онлайн формат обучения. Такую позицию Минпросвещения озвучил в интервью РИА Новости первый заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.

По его словам, постоянное и массовое дистанционное обучение разрушает образовательный процесс, а также мешает полноценной передаче знания от преподавателю ученику. По оценке Глушко, учащимся начальной школы наиболее трудно заниматься дистанционно.

Ранее в Минпросвещения охарактеризовали как управляемую эпидемиологическую ситуацию в средних учебных заведениях России, отмечает RT. По данным главы ведомства Сергея Кравцова, на карантин закрыты 0,1% школ.

