В Минпросвещения рекомендовали детям сдавать телефоны перед входом в школу

По его словам, это мера направлена то, чтобы гаджеты не отвлекали школьников на занятиях. Так, детям предлагается использовать мобильные телефоны на уроках только по просьбе учителей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не спешить с введением в российских школах изучения истории с первого класса.