В Минпросвещения рекомендовали детям сдавать телефоны перед входом в школу

В Минпросвещения России рекомендовали учащимся сдавать телефоны перед входом в школу или класс. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

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По его словам, это мера направлена то, чтобы гаджеты не отвлекали школьников на занятиях. Так, детям предлагается использовать мобильные телефоны на уроках только по просьбе учителей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не спешить с введением в российских школах изучения истории с первого класса.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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