В Минпросвещения рекомендовали детям сдавать телефоны перед входом в школу
В Минпросвещения России рекомендовали учащимся сдавать телефоны перед входом в школу или класс. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, это мера направлена то, чтобы гаджеты не отвлекали школьников на занятиях. Так, детям предлагается использовать мобильные телефоны на уроках только по просьбе учителей.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не спешить с введением в российских школах изучения истории с первого класса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 640 / сут.
Умерли
374 тыс.+235 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 763 / сут.
- Минобороны: Гуманитарный коридор из «Азовстали» открыт
- СМИ: Украинский район захотел присоединиться к ДНР
- В Минпросвещения рекомендовали детям сдавать телефоны перед входом в школу
- КПРФ предложила заменить российский триколор на флаг СССР
- Российским дизайнерам предложили занять освободившиеся помещения в ТЦ Санкт-Петербурга
- Налоговая служба Великобритании лишит Мосбиржу признанного статуса
- Представитель РПЦ заявил, что церковь не будет освящать куличи с буквой Z
- Россия высылает сотрудников посольств Нидерландов и Бельгии
- The Hill: Байден собирается добиться переизбрания в 2024 году
- В Госдуме назвали цели России на следующем этапе спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru