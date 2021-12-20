Ученики в Москве могут не приходить в школу при температуре -25°C

Учащиеся московских школ могут не посещать школу при -25°C. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

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В департаменте напомнили, что такое правило распространяется только на дошкольников и учащихся начальных классов. Учеников средней школы могут остаться дома при температуре минус 26-28°C. Старшеклассники могут пропустить школу, если температура опуститься до -31°C.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о «полярном вторжении». Ожидается, что самым холодным днём станет 22 декабря. Температура в столице опустится до -22°C.

