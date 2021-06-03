В Минпросвещения рассказали о создании «белого интернета» для школьников
В России появится «белый интернет» для школьников. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума.
По его словам, там тоже будут социальные сети и мессенджеры, но с проверенным содержанием.
Кравцов подчеркнул, что на просторах «белого интернета» будут размещаться фильмы, создаваться условия для посещения музеев и театров онлайн, в целом будут использоваться все возможности, которые предоставляет цифровая образовательная среда.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в настоящее время в России в спортивных организациях занимаются порядка 2,5 миллиона детей. Выступая на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей глава Минпросвещения отметил, что к 2024 году спортивные клубы появятся в каждой российской школе.
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