В Минпросвещения рассказали о создании «белого интернета» для школьников

Кравцов подчеркнул, что на просторах «белого интернета» будут размещаться фильмы, создаваться условия для посещения музеев и театров онлайн, в целом будут использоваться все возможности, которые предоставляет цифровая образовательная среда.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в настоящее время в России в спортивных организациях занимаются порядка 2,5 миллиона детей. Выступая на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей глава Минпросвещения отметил, что к 2024 году спортивные клубы появятся в каждой российской школе.

