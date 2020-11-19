В Минпросвещения рассказали, кто рискует заразиться COVID-19 в школах

Риск заразиться коронавирусом в школе выше для преподавателей, чем для учеников. Такое мнение в эфире канала «Россия 24» высказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Глушко добавил, что столкнуться с инфекцией также рискуют все взрослые, работающие в учебном заведении. При этом школы замминистра назвал «самым безопасным местом, где ребенок может находиться», так как в них регулярно проводят дезинфекцию и измеряют температуру.

Минпросвещения раскрыло данные о распространении COVID-19 среди школьников

Ситуацию с заболеваемостью в школах в целом Глушко назвал спокойной. Замминистра просвещения уточнил, что противоэпидемиологические меры эффективны и позволяют прервать цепочки заражения. По его словам, на карантин из-за COVID-19 пришлось уйти лишь 26 ученым заведениями в 12 регионах.

Ранее Дмитрий Глушко выступил против тотального перевода школьников на дистанционное обучение.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ШколаКоронавирус
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