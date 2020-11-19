В Минпросвещения рассказали, кто рискует заразиться COVID-19 в школах

Риск заразиться коронавирусом в школе выше для преподавателей, чем для учеников. Такое мнение в эфире канала «Россия 24» высказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.



Глушко добавил, что столкнуться с инфекцией также рискуют все взрослые, работающие в учебном заведении. При этом школы замминистра назвал «самым безопасным местом, где ребенок может находиться», так как в них регулярно проводят дезинфекцию и измеряют температуру.