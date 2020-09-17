В Минпросвещения раскрыли ситуацию в школах по коронавирусу
Министерство просвещения Российской Федерации характеризует как спокойную эпидемиологическую обстановку в школах. Такую оценку ситуации озвучил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.
До этого в Минпросвещения проинформировали, что в некоторых учебных заведениях происходит выявление случаев коронавирусной инфекции, однако это не системная проблема - они единичны.
В министерстве заверили, что отслеживают обстановку в ежедневном режиме, отмечает RT. Полная информация по ситуации с коронавирусом в стране представлена на правительственном интернет-ресурсе стопкоронавирус
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru