В Минпросвещения раскрыли ситуацию в школах по коронавирусу

Министерство просвещения Российской Федерации характеризует как спокойную эпидемиологическую обстановку в школах. Такую оценку ситуации озвучил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.

До этого в Минпросвещения проинформировали, что в некоторых учебных заведениях происходит выявление случаев коронавирусной инфекции, однако это не системная проблема - они единичны.

В министерстве заверили, что отслеживают обстановку в ежедневном режиме, отмечает RT. Полная информация по ситуации с коронавирусом в стране представлена на правительственном интернет-ресурсе стопкоронавирус

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МинпросветШколыКоронавирус
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