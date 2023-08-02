В Минпросвещения предложили создать программу поддержки победителей Олимпиад
Специальную программу поддержки победителей Олимпиад по различным школьным предметам, а также тех, кто в ходе ЕГЭ набрал более 95 балов предложил создать глава министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с победителями международных олимпиад по естественным наукам, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идет о комплексной программе.
«Важно не только поддерживать школьников в самом начале, но и сопровождать талантливых ребят в дальнейшем - в университете, при выборе профессии», - отметил министр.
Кравцов попросил премьер-министра РФ поддержать эту идею, а заодно привлечь к её реализации все заинтересованные ведомства, в том числе Минобрнауки, Минцифры и Минпромторг.
Ранее Минпросвещения предложило ветеранам СВО принимать участие в «Разговорах о важном», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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