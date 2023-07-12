Россияне завоевали пять золотых медалей на международной математической олимпиаде школьников

Ученики принимали участие в олимпиаде дистанционно с площадки Дальневосточного федерального университета. Российской сборной руководил учитель математики петербургского Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов.

«Золотых медалей удостоены: Алиса Волкова, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург; Александр Гнусов, Кировский физико-математический лицей, г. Киров; Ратибор Коптилин, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск; Роман Кузнецов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург; Эльдар Хисамутдинов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург», — отметили в Минпросвещения.

При этом ученик петербургского лицея № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Павел Прозоров получил серебряную медаль.

Победителей олимпиады поздравил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр указал, что российские школьники в очередной раз доказали: научная школа РФ является одной из сильнейших, а у отечественных образования и науки есть большое будущее.

