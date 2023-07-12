Россияне завоевали пять золотых медалей на международной математической олимпиаде школьников
Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медали 64-й Международной математической олимпиады, которая прошла в японском городе Чибо. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ученики принимали участие в олимпиаде дистанционно с площадки Дальневосточного федерального университета. Российской сборной руководил учитель математики петербургского Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов.
«Золотых медалей удостоены: Алиса Волкова, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург; Александр Гнусов, Кировский физико-математический лицей, г. Киров; Ратибор Коптилин, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск; Роман Кузнецов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург; Эльдар Хисамутдинов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург», — отметили в Минпросвещения.
При этом ученик петербургского лицея № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Павел Прозоров получил серебряную медаль.
Победителей олимпиады поздравил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр указал, что российские школьники в очередной раз доказали: научная школа РФ является одной из сильнейших, а у отечественных образования и науки есть большое будущее.
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