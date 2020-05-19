В Минпросвещения дали рекомендации по работе летних лагерей

Летние смены в детских лагерях могут сократить на неделю – с 21 до 14 дней. Как пишет ТАСС, об этом рассказала замглавы департамента политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева. Кроме того, по её словам, министерство рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах России с 1 июля, отмечает АГН Москва.

Также Голубева отметила, что изначально этим летом в оздоровительные лагеря планировалось отправить 7 млн детей. Они должны были посетить более 45 тысяч организаций отдыха. Однако в связи в эпидемией коронавируса планы были скорректированы.

Янина Голубева добавила, что из-за ситуации с COVID-19 к открытию в этом году будут готовы чуть боле только 33 тысяч организаций, подчеркивает Газета.ру.