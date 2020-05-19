В Минпросвещения дали рекомендации по работе летних лагерей
Летние смены в детских лагерях могут сократить на неделю – с 21 до 14 дней. Как пишет ТАСС, об этом рассказала замглавы департамента политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева. Кроме того, по её словам, министерство рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах России с 1 июля, отмечает АГН Москва.
Также Голубева отметила, что изначально этим летом в оздоровительные лагеря планировалось отправить 7 млн детей. Они должны были посетить более 45 тысяч организаций отдыха. Однако в связи в эпидемией коронавируса планы были скорректированы.
Янина Голубева добавила, что из-за ситуации с COVID-19 к открытию в этом году будут готовы чуть боле только 33 тысяч организаций, подчеркивает Газета.ру.
Между тем, Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, там напомнили, что ЕГЭ на этом году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Вызвано это ситуацией с коронавирусом. Финальное решение по датам будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки в стране.
Ранее в Министерстве просвещения озвучили два варианта переноса ЕГЭ: с 4 по 25 августа либо с 11 по 31 августа. В Минобрнауки заявили, что готовятся к сценарию приёмной кампании на случай переноса экзамена именно на август.
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