В перечень автомобилей для работы в такси добавили Haval Jolion, F7 и Tenet Т7
Расширен перечень автомобилей, которые разрешено закупать для работы в такси, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.
В обновленный список попали такие модели, как Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, а также Tenet Т7. Теперь там числятся 26 моделей. В ведомстве отметили, что расширен перечень автомобилей российского производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси.
Ранее стало известно, что в России лишь 7% автомобилей такси соответствуют требованиям локализации, которые заработали 1 марта 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
