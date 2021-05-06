В Минприроды уточнили новые правила сбора грибов и ягод
Ограничений для сбора грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов в лесах для собственных нужд в России нет, сообщает министерство природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!» — уточнили в Минприроды.
В ведомстве подчеркнули, что новые правила заготовки и сбора грибов, а также других недревесных лесных ресурсов касаются только предпринимателей и юрлиц.
Кроме того, Минприроды опровергло данные о требовании от частных лиц договора аренды участка леса, на котором были собраны недревесные лесные ресурсы, и информацию о возможных проверках соответствия шляпок грибов утвержденным стандартам.
При этом в ряде регионов могут действовать особые правила заготовки дикоросов, установленные субъектами РФ.
Ранее НСН писала, что в РФ ужесточили правила сбора березового сока, ягод и грибов. Так, для сбора березового сока предпринимателям необходимо арендовать участок зрелого леса. Гражданам для заготовки березового сока, грибов, ягод и орехов не нужен договор аренды, однако необходимо соблюдать установленные в регионе правила и не причинять вред природе, отмечает «Свободная пресса».
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