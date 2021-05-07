В Минприроды прокомментировали гибель тюленей в Каспийском море
Массовая гибель тюленей в Каспийском море, которые занесены в Красную книгу, может быть связана с браконьерским ловом рыбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минприроды.
По данным министерства, тюлени случайно гибнут в сетях, поставленных на рыбу. «После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море», - отмечает ведомство. Глава Минприроды Александр Козлов назвал ситуацию «вопиющей», так как под угрозу поставлена популяция редких животных.
Директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) Алимурад Гаджиев заявил, что около четверти погибших на побережье Каспийского моря краснокнижных нерп были найдены без шкуры.
По его словам, этот факт может свидетельствовать о браконьерстве.
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