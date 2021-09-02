В Минприроды не исключили полное исчезновение 11 видов животных

Таковы результаты последней инвентаризации. Речь идет, в том числе о красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, тюлене-монахе и лошади Пржевальского. Также в перечне говорится об атлантическом осетре, аборигенной популяции балтийского осетра, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, овсянке Янковского, тюлене-монахе, кулане.

В министерстве отмечают, что только за последние 400 лет в стране исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова. Сегодня в Красную книгу включены 443 объекта животного мира и 676 видов растений.

Напомним, в 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.

