Баженов: Каждый, кто держит дома диких животных, преступник

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию. Документ устанавливает запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для владельцев, а также тех, «привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели».

Содержать диких животных для многих россиян – это дело престижа и моды. Рыси и еноты, коалы и лемуры, всевозможные змеи… Мало того, что у подавляющего большинства владельцев нет даже элементарных знаний, как общаться и как ухаживать за такими животными, так еще и содержание тех же гадюк и кобр может обернуться трагедиями и для самих владельцев животных.

Телеведущий и путешественник Тимофей Баженов, обсуждая с НСН постановление Медведевым, назвал его очень своевременным и необходимым.

«Содержание змей дома должно быть запрещено и должно преследоваться в уголовном порядке. Очень часто мы становимся свидетелями трагических случаев, когда люди, не умеющие обращаться с такими животными, берут в руки смертельно ядовитых змей. Это происходит по одной простой причине: любую змею можно взять в руки, можно ее держать, фотографироваться, и она, скорее всего, не укусит. Но, если это все же произойдет. Будут очень большие неприятности», - отметил Баженов.

Он напомнил недавний случай, когда один из известных блогеров отправился на тот свет прямо во время эфира на своем youtube-канале. В сентябре 25 сентября 2017 года 31-летний Арслан Валеев, создатель канала «Частный экзотариум» рассказывал своим многочисленным подписчикам о змеях, ящерицах, крокодилах, черепахах, давал советы по их содержанию. Но в итоге он получил смертельный укус от своей любимой черной мамбы во время трансляции в интернете. Это, по словам. Баженова, является свидетельством непрофессионализма.