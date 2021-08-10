В Минобрнауки заявили о готовности скорректировать рекомендации по вакцинации студентов
Заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отсутствие прививки от коронавируса не является основанием для недопуска студента в кампус или непоселения в общежитие, сообщает ТАСС.
По его словам, в министерстве готовы скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от COVID-19, чтобы не допускать радикальных трактовок и толкований. Он отметил, что к вузам, которые на фоне пандемии вводят безосновательные требования к студентам, могут быть применены административные меры.
«Мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем... мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок», - подчеркнул Афанасьев.
Замминистра также добавил, что случаи эксцессов и безосновательных ограничений недопустимы и по каждому министерство ведёт проверку, для чего была создана горячая линия.
Ранее в Минобрнауки рекомендовали российским вузам перевести не привитых от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на дистанционное обучение, сообщает RT.
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