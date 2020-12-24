В Минобрнауки рассказали о возможности снижения стоимости дистанционного обучения в вузах
Стоимость обучения студентов в российских вузах могут снизить из-за ненадлежащего качества образования в связи с переходом на дистанционный режим из-за коронавируса. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 1».
По словам министра, основанием для снижения цены на обучение может быть также недостаток учебных часов из-за перехода на дистант.
Глава Минобрнауки отметил, что в ведомстве рассматривают все обращения студентов, касающиеся снижения качества образовательных услуг.
Фальков подчеркнул, что министерство старается защитить интересы учащихся. Однако министр добавил, что многим вузам из-за пандемии приходится нести большие расходы, поскольку учебные заведения занимаются приобретением техники и оформлением документации.
Из-за распространения коронавирусной инфекции все вузы Москвы и Петербурга были переведены на дистанционное обучение. Ограничение действует до февраля 2021 года.
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