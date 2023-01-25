В Минобрнауки рассказали о планах увеличить количество стипендий
Министерство науки и высшего образования РФ планирует увеличить количество стипендий и их получателей. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на пресс-конференции для представителей студенческих СМИ.
По словам министра, ведомство намерено расширить линейку стипендий.
«Сейчас внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и количество, объем самих стипендий», — указал Фальков.
Ранее депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил повысить стипендию студентов из малообеспеченных семей до прожиточного минимума, пишет Ura.ru.
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