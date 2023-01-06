Нилов: В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ

По его словам, прежде всего стипендии должны стимулировать обучающихся «своим размером». Нынешний размер стипендий – «это не стипендии, они что есть, что их нет», считает парламентарий. Он заявил, что выплаты «нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость».

Говоря о том, какой размер стипендий был бы комфортным для студента, депутат отметил, что вопрос не в размере, но минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами – «какая сумма выше, то и должно быть».

Ранее депутат Госдумы Александр Мажуга предложил ввести для студентов прибавку к стипендии на Новый год по аналогии с тринадцатой зарплатой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

