В Минобрнауки рассказали о формате Всероссийского выпускного в вузах
2 июня 202112:49
Всероссийский выпускной в этом году пройдет в смешанном формате. Об этом заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Мероприятие запланировано на 10 июля, в прошлом году Всероссийский выпускной во многих регионах страны прошел в онлайн-формате, передает РИА ФАН.
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru