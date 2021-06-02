В Минобрнауки рассказали о формате Всероссийского выпускного в вузах

Всероссийский выпускной в этом году пройдет в смешанном формате. Об этом заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Мероприятие запланировано на 10 июля, в прошлом году Всероссийский выпускной во многих регионах страны прошел в онлайн-формате, передает РИА ФАН.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года.

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ФОТО: pixabay.com
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