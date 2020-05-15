В Минобрнауки откликнулись на письмо студентов МГУ о домогательствах

После этих публикаций об уходе из университета объявил профессор Сергей Князев, преподающий на филологическом факультете МГУ. Как отмечает Ura.ru, он публично признал, что у него были отношения со студентами, однако утверждает, что никогда не использовал своё положение в университете для «принуждения к чему-либо».

В то же время, исполняющий обязанности декана филфака Андрей Липгарт заявил, что руководство факультета не нашло оснований для организации служебной проверки.

Он обосновал это тем, что не были представлены конкретные факты и доказательства. По словам Липгарта, комиссии факультета не могут подменять собой правоохранительные органы.

