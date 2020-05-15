В Минобрнауки откликнулись на письмо студентов МГУ о домогательствах

Министерство образования и науки считает недопустимой ситуацию, обрисованную в письме студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова о домогательствах со стороны преподавателей. Это требует тщательного разбирательства каждого конкретного случая, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее студенческое издание DOXA распространило свидетельства нескольких студенток филологического факультета МГУ о домогательствах со стороны преподавателей вуза. После этого там же было размещено открытое письмо против харазмента в университете. Обращение подписали не только студенты и аспиранты, но также преподаватели и выпускники.

Ректоры МАРХИ и Бауманки рассказали о ситуации с домогательствами в своих вузах

После этих публикаций об уходе из университета объявил профессор Сергей Князев, преподающий на филологическом факультете МГУ. Как отмечает Ura.ru, он публично признал, что у него были отношения со студентами, однако утверждает, что никогда не использовал своё положение в университете для «принуждения к чему-либо».

В то же время, исполняющий обязанности декана филфака Андрей Липгарт заявил, что руководство факультета не нашло оснований для организации служебной проверки.

Он обосновал это тем, что не были представлены конкретные факты и доказательства. По словам Липгарта, комиссии факультета не могут подменять собой правоохранительные органы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинобрнаукиДомогательстваМГУ
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