Единичные случаи. Ректоры о домогательствах преподавателей в вузах

«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», - заявил он.

Между тем, президент филфака МГУ Марина Ремнёва сообщила РИА Новости, что не слышала ни о случаях домогательства, ни об обращении студентов.

Ректоры других высших учебных заведений заявили НСН, что не ждут волны «разоблачений» на тему сексуальных домогательств со стороны преподавателей, поскольку если такие случаи и есть, то их крайне мало.

«За 40 лет моего преподавания в МАРХИ у нас был только один подобный случай. Причём это было со стороны преподавателя, но совместителя, который не постоянно работал в институте. Были жалобы, и мы просто попросили его уйти. Это было давно, прошло уже 10 лет. Насколько я понимаю, это тоже было добровольно, без какого-либо насилия.

К сожалению, бывают случаи, когда студенты — скорее, студентки — ищут для себя преференций, так сказать», - рассказал ректор Московского архитектурного института академик Дмитрий Швидковский.

Подобных историй не помнит и ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров — по его словам, такое в вузовское среде обычно не утаишь.

«Таких проблем, честно говоря, я не помню, их не было на повестке дня. Какие-то элементы за всю историю, наверно, были. И потом были разные ситуации, в смысле что у нас молодые преподаватели женятся на студентках, такое тоже бывает. В это нет ничего плохого.

И потом, труд преподавателя на виду, и любые отклонения от нормы сразу будут заметны. В вузовской среде общественное мнение очень сильно, оно влияет. Есть писанные и неписанные законы, табу, пределы, через которые переходить нельзя и никто себе не позволит этого. Я не думаю, что это вселенская проблема и что нас сейчас "захлестнёт"», - заявил он в беседе с НСН.

В целом, проблема с домогательствами не характерна для вузовской среды, но единичные случаи всё же бывают, признал Александров.

«Тут не надо драматизировать ситуацию. Если есть человек, виновный в неправильных действиях, его надо жёстко наказывать, и общественное мнение, естественно, будет категорически против него. Но у нас чтобы просто в вузовской среде было это распространено… Это же не скроешь, это не замкнутое общество, тем более сейчас, когда любой чих моментально разлетается по электронному миру. Вряд ли, это не свойственно нашей вузовской среде. Но в семье не без урода: мы помним питерское дело доцента-убийцы (историка Соколова, расчленившего студентку — прим. НСН)», - констатировал он.

Журнал DOXA 8 мая опубликовал истории нескольких студенток филфака МГУ о домогательствах и сексизме на факультете. Имена преподавателей не назывались. Впоследствии одна из собеседниц попросила удалить свой комментарий.

