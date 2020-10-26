В Минобрнауки посчитали навязывание вакцинации недопустимым
Прививку от гриппа не могут навязывать принудительно, она не является обязательной для студентов и преподавателей российских вузов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Представители ведомства подчеркнули, что, несмотря на опциональный характер вакцинации от гриппа, студенты и преподаватели отнесены в группу риска, поэтому им рекомендуется сделать прививку.
В пресс-службе Минобрнауки напомнили, что порядок вакцинации регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан», а прививание является медицинским вмешательством. У каждого пациента есть возможность не предоставлять свое добровольное согласие.
В ряде СМИ ранее сообщали, что студенты нескольких московских вузов пожаловались на принудительную вакцинацию от гриппа. Сообщается, что администрация угрожала отказавшимся отчислением.
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