В Минобрнауки посчитали навязывание вакцинации недопустимым

Прививку от гриппа не могут навязывать принудительно, она не является обязательной для студентов и преподавателей российских вузов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Представители ведомства подчеркнули, что, несмотря на опциональный характер вакцинации от гриппа, студенты и преподаватели отнесены в группу риска, поэтому им рекомендуется сделать прививку.

В пресс-службе Минобрнауки напомнили, что порядок вакцинации регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан», а прививание является медицинским вмешательством. У каждого пациента есть возможность не предоставлять свое добровольное согласие.

В ряде СМИ ранее сообщали, что студенты нескольких московских вузов пожаловались на принудительную вакцинацию от гриппа. Сообщается, что администрация угрожала отказавшимся отчислением.



