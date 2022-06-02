В Минобрнауки пообещали сохранить бакалавриат и магистратуру в России

Реформа системы высшего образования в России будет плавной, бакалавриат и магистратура останутся в вузах страны, при этом в ряде учебных заведений они могут быть заменены специалитетом. Об этом заявил «Коммерсанту» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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«Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — подчеркнул глава Минобрнауки.

Фальков подчеркнул, что западные формы образования востребованы в стране и предоставляют возможность международного обмена учащимися. Кроме того, многие россияне уже получили бакалаврское образование, а отсутствие магистерской степени помешает их карьерному росту.

Министр добавил, что не стоит «зажимать искусственно» развитие специалитета в пользу западных форм образования, подчеркнув, что «будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры».

В конце мая Фальков анонсировал отказ от Болонской системы, которая применяется в российских вузах, напоминает RT. Страна разработает свою систему высшего образования, основанную на интересах национальной экономики и возможностях студентов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:МинобрнаукиВысшее Образование
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