В Минобрнауки пообещали сохранить бакалавриат и магистратуру в России

«Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — подчеркнул глава Минобрнауки.

Фальков подчеркнул, что западные формы образования востребованы в стране и предоставляют возможность международного обмена учащимися. Кроме того, многие россияне уже получили бакалаврское образование, а отсутствие магистерской степени помешает их карьерному росту.

Министр добавил, что не стоит «зажимать искусственно» развитие специалитета в пользу западных форм образования, подчеркнув, что «будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры».

В конце мая Фальков анонсировал отказ от Болонской системы, которая применяется в российских вузах, напоминает RT. Страна разработает свою систему высшего образования, основанную на интересах национальной экономики и возможностях студентов, пишет Ura.ru.

