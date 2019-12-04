В Минобрнауки подтвердили получение более 600 жалоб на коррупцию

В эфире программы "Право на справедливость" министр отметил, что это число уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. По его мнению, в ведущих ВУЗах страны эта проблема решена. Коррупция в университетах, по словам министра, не может быть искоренена в одностороннем порядке, в исправлении существующей ситуации должны быть задействованы как сами преподаватели, так и учащиеся.

Котюков заметил, что взяточничество как для студентов, так и для преподавателей должно быть неприемлемой практикой.

