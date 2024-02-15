В Минобрнауки не увидели необходимости в ограничительных мерах из-за кори
Ограничительных мер из-за эпидситуации с корью в вузах России вводить не требуется. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, передает ТАСС.
Как отметил замглавы Минобрнауки, университеты и профильные службы внимательно оценивают обстановку, оперативно и адекватно реагируют.
«Я думаю, что принимаемых мер достаточно. [На федеральном уровне противоэпидемических мер], конечно, не требуется, потому что речи о какой-то эпидемии кори или иных заболеваний в федеральном масштабе не идет», — подчеркнул Могилевский, добавив, что «нет смысла» принимать отдельные меры по вузам.
Ранее кампус Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского в Москве на несколько дней перевели на дистанционное обучение из-за случая кори у одного из студентов, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минобрнауки не увидели необходимости в ограничительных мерах из-за кори
- СМИ: Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России на встрече послов
- После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело
- Госдума планирует запретить сдавать квартиры без счетчиков
- Путин присвоил космонавту Корсакову звание Героя России
- Названа причина больших очередей у терминала С в аэропорту Шереметьево
- При стрельбе в Канзас-Сити пострадали 29 человек
- В Латвии с 15 февраля вступил в силу запрет на машины с российскими номерами
- Пожар в здании «Известия холл» потушили
- Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за снегопада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru