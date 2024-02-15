В Минобрнауки не увидели необходимости в ограничительных мерах из-за кори

Ограничительных мер из-за эпидситуации с корью в вузах России вводить не требуется. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, передает ТАСС.

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Как отметил замглавы Минобрнауки, университеты и профильные службы внимательно оценивают обстановку, оперативно и адекватно реагируют.

«Я думаю, что принимаемых мер достаточно. [На федеральном уровне противоэпидемических мер], конечно, не требуется, потому что речи о какой-то эпидемии кори или иных заболеваний в федеральном масштабе не идет», — подчеркнул Могилевский, добавив, что «нет смысла» принимать отдельные меры по вузам.

Ранее кампус Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского в Москве на несколько дней перевели на дистанционное обучение из-за случая кори у одного из студентов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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