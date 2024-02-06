Проректор РУДН опровергла сообщения о карантине из-за кори

По её словам, есть только один подтвержденный случай кори у обучающегося от 23 января.

Она отметила, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, в РУДН до 8 февраля отменили все массовые мероприятия, а для тех, кто учится в главном корпусе, занятия 7 и 8 февраля пройдут в дистанционном формате.

«Доступ в главный корпус может быть только у тех, у кого есть две прививки против кори или кто переболел», - заключила Апасова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в двух московских университетах - РУДН и РГУ им. Косыгина - объявили карантин из-за кори, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

