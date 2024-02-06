Проректор РУДН опровергла сообщения о карантине из-за кори

Проректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Елена Апасова заявила, что информация об объявлении в вузе карантина из-за кори не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

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По её словам, есть только один подтвержденный случай кори у обучающегося от 23 января.

Она отметила, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, в РУДН до 8 февраля отменили все массовые мероприятия, а для тех, кто учится в главном корпусе, занятия 7 и 8 февраля пройдут в дистанционном формате.

«Доступ в главный корпус может быть только у тех, у кого есть две прививки против кори или кто переболел», - заключила Апасова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в двух московских университетах - РУДН и РГУ им. Косыгина - объявили карантин из-за кори, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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