Минобрнауки РФ разрешило вузам перейти на дистанционку с 4 по 7 мая

Министерство науки и высшего образования РФ разрешило подведомственным вузам перейти на дистанционное обучение в период между майскими праздниками. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь приказ главы ведомства Валерия Фалькова.

Длинные майские: хотели как лучше…

Согласно документу, руководители образовательных учреждений могут «обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий».

При этом для неподведомственных Минобрнауки вузов приказ носит рекомендательный характер.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками объявлены нерабочими. Россиян ожидают длинные выходные с 1 по 10 мая.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:ВыходныеОбучениевузыМинобрнауки
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