В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. При этом, он подчеркнул, что формат обучения выберут в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
А 16 апреля Фальков рассказал, что вузы готовятся к вступительным экзаменам и учебному году, несмотря на пандемию. При этом рассматривается несколько вариантов приема студентов.Также стало известно, что большинство вузов РФ в связи с пандемией коронавируса приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате, отмечает RT.
Кстати, ранее в Минобрнауки заявили, что учебные заведения вправе самостоятельно решать вопрос о форме сдачи государственной итоговой аттестации и отказаться от проведения госэкзаменов.
Ранее НСН писала, что в Минздраве России решили привлечь студентов медицинских вузов для помощи врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, это позволит мобилизовать около 40 тысяч человек.
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