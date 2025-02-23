В Минобороны Украины назвали сделку с США по ресурсам прекрасной возможностью

По его мнению, освоение природных ресурсов требует значительных финансовых вложений, и переговоры с США представляют собой отличную возможность обрести стратегического партнера.

Кубраков подчеркнул, что соглашение с США о разработке ресурсов может способствовать укреплению украинско-американских отношений, включая сотрудничество в области безопасности.

23 февраля глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что заключение сделки между Украиной и США по добыче полезных ископаемых — это лишь вопрос времени.

Ранее стало известно, что США подготовили новый, более жесткий проект соглашения с Украиной. Согласно данным The New York Times, документ предполагает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также средства от использования портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина обязуется осуществлять взносы до тех пор, пока объем фонда не достигнет $500 миллиардов.

В начале февраля Трамп предложил Украине обмен: предоставление Соединенными Штатами помощи в обмен на доступ к редкоземельным металлам Украины, стоимость которых оценивается в $500 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

