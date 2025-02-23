По его словам, люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. «Эти территории уже никто никогда не распродаст», - подчеркнул Песков.

Так Песков прокомментировал вопрос о том, существует ли риск того, что Владимир Зеленский под давлением США может окончательно «распродать» Украину.



Ранее советник президента США Майк Уолц заявил, что президент США Дональт Трамп крайне разочарован отказом Киева от предложения Вашингтона по редкоземельным металлам и надеется, что Зеленский вскоре изменит свою позицию.

В начале февраля Трамп предложил Украине обмен: предоставление Соединенными Штатами помощи в обмен на доступ к редкоземельным металлам Украины, стоимость которых оценивается в $500 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

