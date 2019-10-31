В Минобороны назвали провокацией фейк-видео издевательств над Шамсутдиновым
Министерство обороны России не подтвердило подлинность видео, на котором якобы зафиксирован эпизод издевательств над Рамилем Шамсутдиновым, который расстрелял сослуживцев в Забайкалье. Как передает Газета.ру, в военном ведомстве назвали «грубейшей провокацией» соответствующий ролик, опубликованный сетевым изданием Лента.Ру.
При этом в Минобороны подчеркнули, что размещённое видео вообще не имеет отношения к вооруженным силам.
Там также призвали государственные структуры принять меры реагирования на такое «сознательное введение в заблуждение массовой аудитории в погоне за собственной цитируемостью».
Как отмечает РЕН ТВ, упомянутое издание уже опубликовало извинение за размещение фейковой информации. В редакции признали, что ролик был снят в 2016 году в одной из колоний Екатеринбурга.
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