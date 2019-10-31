В Минобороны назвали провокацией фейк-видео издевательств над Шамсутдиновым

Министерство обороны России не подтвердило подлинность видео, на котором якобы зафиксирован эпизод издевательств над Рамилем Шамсутдиновым, который расстрелял сослуживцев в Забайкалье. Как передает Газета.ру, в военном ведомстве назвали «грубейшей провокацией» соответствующий ролик, опубликованный сетевым изданием Лента.Ру.

При этом в Минобороны подчеркнули, что размещённое видео вообще не имеет отношения к вооруженным силам.