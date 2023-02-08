В Минкульте анонсировали законопроект о запрете показа пиратских копий фильмов

Министерство культуры подготовит законопроект о запрете проката копий фильмов без прокатного удостоверения, передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Аллу Манилову.

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По ее словам, тема активно обсуждается Минкультом и кинематографическими структурами.

«Будем выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству, когда будем готовы», - сказала Манилова в ходе пленарного заседания Госдумы.

Ранее в Минкульте предложили увеличить госфинансирование музеев. Из-за коронавирусной инфекции они лишились туристического потока, а поддержка государства позволит обеспечить стабильную работу учреждений, отмечали в ведомстве

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МинкультурыКинопрокат
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