В Минкомсвязи прокомментировали сбои в работе интернета в аэропортах
В Минкомсвязи прокомментировали информацию о сбоях в работе интернета в российских аэропортах и о возможной причастности учений по устойчивости рунета.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков, если сбои имели место быть, то учения к ним не имели отношения. По его словам, во время учений, которые состоялись в минувший понедельник, аэропорты не отключались.
Ранее в среду ресурс Ura.ru сообщил о масштабном сбое в системе регистрации в аэропортах в Екатеринбурге, Салехарде, Новом Уренгое, Уфе и Ростове. В издании предположили, что это может быть связано с учениями Минкомсвязи об устойчивости рунета.
Закон о защите рунета вступил в законную силу в России 1 ноября текущего года. Как отмечается, закон призван обеспечить стабильное функционирование российского интернета в случае иностранных угроз.
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