В Минкомсвязи опровергли расширение доступа силовиков к персональным данным

Об инициативе написали «Ведомости» со ссылкой на презентацию Шадаева, показанную на заседании рабочей группы Госсовета. В ней есть пункт об онлайн-доступе к государственным данным, данным банков, операторов связи и интернет сервисов в рамках оперативно-розыскной деятельности.

Шадаев позднее уточнил, что о расширении полномочий силовиков в этой части речь не идет, сообщает РБК. Суть в том, что происходящий сейчас в бумажном виде документооборот в будущем будет оцифрован: вместо запросов на бумаге органы будут использовать систему межведомственного электронного взаимодействия, объяснил министр.

Глава Минкомсвязи добавил, что на заседании рабочей группы Госсовета бла представлена не программа министерства, а набор рекомендаций.

