В Минкомсвязи опровергли расширение доступа силовиков к персональным данным
Глава Минкомсвязи Максим Шадаев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство предлагает расширить доступ силовиков к персональным данным россиян.
Об инициативе написали «Ведомости» со ссылкой на презентацию Шадаева, показанную на заседании рабочей группы Госсовета. В ней есть пункт об онлайн-доступе к государственным данным, данным банков, операторов связи и интернет сервисов в рамках оперативно-розыскной деятельности.
Шадаев позднее уточнил, что о расширении полномочий силовиков в этой части речь не идет, сообщает РБК. Суть в том, что происходящий сейчас в бумажном виде документооборот в будущем будет оцифрован: вместо запросов на бумаге органы будут использовать систему межведомственного электронного взаимодействия, объяснил министр.
Глава Минкомсвязи добавил, что на заседании рабочей группы Госсовета бла представлена не программа министерства, а набор рекомендаций.
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