В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского

В Минфине России выступили с предложением увеличить минимальную розничную цену на шампанское – с 164 рублей за 0,75 литр до 169 рублей – с 1 января 2021 года, об этом сообщает ТАСС.

Кстати, ранее стало известно, что Минфин РФ предложил увеличить минимальную цену на этиловый спирт, произведённый из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт до 44 рублей, подчеркивает RT.