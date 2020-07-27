В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского

В Минфине России выступили с предложением увеличить минимальную розничную цену на шампанское – с 164 рублей за 0,75 литр до 169 рублей – с 1 января 2021 года, об этом сообщает ТАСС.

Кстати, ранее стало известно, что Минфин РФ предложил увеличить минимальную цену на этиловый спирт, произведённый из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт до 44 рублей, подчеркивает RT.

Авторов налога на табак и алкоголь в отрасли назвали «дебилами»

Ранее в Минфине заявили, что не готовят никаких предложений по введению дополнительных сборов с реализации алкоголя и табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. До этого некоторые СМИ писали, что член Общественной палаты РФ, лидер федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выдвинул такую инициативу.

Он предлагает взимать с прибыли от продаж спиртных напитков и табака дополнительно 30% на развитие системы здравоохранения в стране. Полученные таким образом средства, по его задумке, можно передавать в региональные бюджеты. Письмо на эту тему Хамзаев направил председателю правительства Михаилу Мишустину.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Василий Батанов
ТЕГИ:АлкогольМинфин РФШампанское
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры