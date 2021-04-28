В Минфине объяснили порядок работы по контракту в майские праздники
В министерстве финансов России разъяснили порядок работы в контрактной системе в мае. Разъяснения направлены в соответствующие структуры. При этом в министерстве рассматривают несколько сценариев такой работы, приводит «Интерфакс» слова пресс-службы ведомства.
Если речь идет о закупках, срок подачи которых исчисляется только рабочими днями, в Минфине предлагают продлить срок на количество нерабочих дней.
Для электронных аукционов, даты которых приходятся на нерабочие дни, предусмотрен перенос на ближайший рабочий день. Это не касается электронных торгов в области строительства. Там аукционы должны пройти, как и обычно, без оглядки на нерабочие дни.
В других случаях, когда сроки контракта истекают в выходные дни, их следует переносить до следующего рабочего дня.
Выходными объявлены дни с первого по десятое мая. Соответствующий указ подписал президент 23 апреля. С предложением сделать первые дни мая нерабочими для «стабилизации ситуации с COVID-19» выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее певец, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как относится к большим выходных в мае и будет ли писать о них песню.
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