В Минфине объяснили порядок работы по контракту в майские праздники

В министерстве финансов России разъяснили порядок работы в контрактной системе в мае. Разъяснения направлены в соответствующие структуры. При этом в министерстве рассматривают несколько сценариев такой работы, приводит «Интерфакс» слова пресс-службы ведомства.

Если речь идет о закупках, срок подачи которых исчисляется только рабочими днями, в Минфине предлагают продлить срок на количество нерабочих дней.

Для электронных аукционов, даты которых приходятся на нерабочие дни, предусмотрен перенос на ближайший рабочий день. Это не касается электронных торгов в области строительства. Там аукционы должны пройти, как и обычно, без оглядки на нерабочие дни.

В других случаях, когда сроки контракта истекают в выходные дни, их следует переносить до следующего рабочего дня.

Выходными объявлены дни с первого по десятое мая. Соответствующий указ подписал президент 23 апреля. С предложением сделать первые дни мая нерабочими для «стабилизации ситуации с COVID-19» выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее певец, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как относится к большим выходных в мае и будет ли писать о них песню.

