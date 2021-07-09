В Минэкономразвития рассказали о схеме по отъему жилья

К случаям мошенничества может привести продажа единственной жилплощади должников.

Так, в Екатеринбурге состоялись первые в стране торги по продаже жилья обанкротившегося должника, у которого другой недвижимости не было. При этом суд счел его пятикомнатную квартиру «излишеством». Ее продали за 8,25 млн рублей, а взамен мужчина получил однокомнатную квартиру. Таким образом, теперь россияне-должники могут расстаться со «слишком большими» квартирами, если другого жилья у них нет.

В Минэкономразвития считают, что создан опасный прецедент, поскольку кредиторы запросто могут начать мошеннические действия с единственным жильем должников.

Как сообщалось, чтобы ускорить сдачу арендного жилья, важно соблюсти несколько правил, сообщает «Прайм» со ссылкой на риелтора Оксану Полякову. По ее словам, прежде всего, необходимо верно оценить объект. Можно посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в стоимости.

