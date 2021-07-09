В Минэкономразвития рассказали о схеме по отъему жилья
Минэкономразвития заявило о риске возникновения новых схем по отъему жилья, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Илью Торосова.
К случаям мошенничества может привести продажа единственной жилплощади должников.
Так, в Екатеринбурге состоялись первые в стране торги по продаже жилья обанкротившегося должника, у которого другой недвижимости не было. При этом суд счел его пятикомнатную квартиру «излишеством». Ее продали за 8,25 млн рублей, а взамен мужчина получил однокомнатную квартиру. Таким образом, теперь россияне-должники могут расстаться со «слишком большими» квартирами, если другого жилья у них нет.
В Минэкономразвития считают, что создан опасный прецедент, поскольку кредиторы запросто могут начать мошеннические действия с единственным жильем должников.
Как сообщалось, чтобы ускорить сдачу арендного жилья, важно соблюсти несколько правил, сообщает «Прайм» со ссылкой на риелтора Оксану Полякову. По ее словам, прежде всего, необходимо верно оценить объект. Можно посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в стоимости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- В России могут отменить разрешения на временное проживание
- В Минэкономразвития рассказали о схеме по отъему жилья
- Анадырь окутан дымом из-за пожаров на Колыме и Камчатке
- В Новой Зеландии воздушный шар рухнул на дом
- Министр обороны: предполагаемые убийцы президента Гаити - отставные колумбийские военные
- Власти Забайкалья ввели масштабные ограничения из-за коронавируса
- В обсерваторах Кубы находится 21 российский турист
- МЭР повысило инфляционные ожидания с 4,3% до 5%
- Врач заявил о важности ревакцинации россиян
- Пушков назвал ошибку Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru