В Минэкологии Подмосковья объяснили нашествие испанских слизней

Жители Подмосковья обратили внимание на появление необычных слизней оранжевого цвета. Их, в частности, заметили в районе Одинцово. В соцсетях забили тревогу, предположив, что это ядовитые испанские слизни, которые представляют опасность для людей и животных.

В министерстве экологии и природопользования Московской области, что речь идет о красных придорожных слизнях. В ведомстве заявили, что они не ядовиты и не опасны.

Также отмечается, что данный вид в основном обитает в Западной и Центральной Европе. Вероятнее всего, они были завезены в Россию вместе с сельскохозяйственной продукцией и смогли прижиться из-за глобального потепления и изменения климата, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

