В Минэке не поддержали продажу единственного жилья должиков

Как считает заместитель главы Минэка Илья Торосов, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обращения взыскания на роскошное жилое помещение» нарушает баланс интересов должника и кредиторов. Это может привести к росту социальной незащищенности россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Банки и МФО, являющиеся профессиональными кредиторами, ведут предпринимательскую деятельность и имеют возможность оценить риски при кредитовании гражданина», - отметил Торосов.

Как сообщалось, в Екатеринбурге состоялись первые в стране торги по продаже жилья обанкротившегося должника, у которого другой недвижимости не было. При этом суд счел его пятикомнатную квартиру «излишеством». Ее продали за 8,25 млн рублей, а взамен мужчина получил однокомнатную квартиру.

