В Минэке не поддержали продажу единственного жилья должиков
В Минэкономразвития раскритиковали продажи единственного жилья должников перед банками и микрофинансовыми организациями, пишут «Ведомости».
Как считает заместитель главы Минэка Илья Торосов, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обращения взыскания на роскошное жилое помещение» нарушает баланс интересов должника и кредиторов. Это может привести к росту социальной незащищенности россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию.
«Банки и МФО, являющиеся профессиональными кредиторами, ведут предпринимательскую деятельность и имеют возможность оценить риски при кредитовании гражданина», - отметил Торосов.
Как сообщалось, в Екатеринбурге состоялись первые в стране торги по продаже жилья обанкротившегося должника, у которого другой недвижимости не было. При этом суд счел его пятикомнатную квартиру «излишеством». Ее продали за 8,25 млн рублей, а взамен мужчина получил однокомнатную квартиру.
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