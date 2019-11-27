В МИДе предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Расширить действие «закона Димы Яковлева» предложил замдиректора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский, пишет ТАСС. По его мнению, следует скорректировать формулировку в тексте документа, запрещающего усыновлять российских детей гражданам США, так, чтобы распространить его действие и на другие государства, где нарушаются права граждан России.
«Вполне возможно, имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать этот закон более универсальным, не ограничивая его действие только гражданами США», — сказал дипломат.
Кроме того, он напомнил, что закон, получивший в народе имя Димы Яковлева, предусматривает не только запрет на усыновление, но и другие ограничения для граждан США, причастных к преступлениям против граждан России.
Напомним, это уже не первая попытка расширить действие закона. Аналогичная была предпринята в 2018 году, когда за такое развитие событий выступили четыре фракции Госдумы. В закон предложили включать физические и юридические лица, которые вмешиваются в российские выборы.
«Закон Димы Яковлева» был принят в России в 2013 году. Он получил название по имени 2-летнего российского мальчика, усыновлённого американцами, который погиб в 2008 году в США. Его приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепёке. Суд оправдал усыновителя. Отметим, что закон был принят как ответная мера на «акт Магницкого». Постепенно документ стал приобретать статус не только регулирующего процесс усыновления российских детей американцами, но и в целом определяющий взаимоотношения двух держав.
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