В МИДе предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»

Расширить действие «закона Димы Яковлева» предложил замдиректора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский, пишет ТАСС. По его мнению, следует скорректировать формулировку в тексте документа, запрещающего усыновлять российских детей гражданам США, так, чтобы распространить его действие и на другие государства, где нарушаются права граждан России.

«Вполне возможно, имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать этот закон более универсальным, не ограничивая его действие только гражданами США», — сказал дипломат.

Кроме того, он напомнил, что закон, получивший в народе имя Димы Яковлева, предусматривает не только запрет на усыновление, но и другие ограничения для граждан США, причастных к преступлениям против граждан России.

Напомним, это уже не первая попытка расширить действие закона. Аналогичная была предпринята в 2018 году, когда за такое развитие событий выступили четыре фракции Госдумы. В закон предложили включать физические и юридические лица, которые вмешиваются в российские выборы.