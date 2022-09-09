В МИД заявили о возможном введении виз для граждан Украины

По словам замминистра, этот вопрос обсуждается с разными ведомствами.

«Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», — цитирует Руденко РИА Новости.

Ранее Украина ввела визовый режим с Россией, нововведение вступило в силу с 1 июля, напоминает «Свободная пресса».

