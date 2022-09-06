Россия сохранит безвизовый режим для украинцев до 1 января 2023 года

Ответные меры на введение Украиной визового режима для россиян обсуждаются, однако украинцы смогут въезжать в РФ без визы до 1 января 2023 года. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Песков: решение ЕС по визам для россиян навредит самим европейцам

Как отметил дипломат, Москва должна учитывать ряд факторов, поскольку введение зеркальных мер может негативно сказаться на простых гражданах Украины, беженцах и тех украинцах, чьи родственники проживают в России, пишет РИА ФАН.

«До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз», — подчеркнул Руденко в беседе с РИА Новости.

Киев с 1 июля запретил безвизовый въезд для граждан России, напоминает Газета.ру. Для посещения Украины россиянам придется оформить визу в одном из визовых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Калининграде или Казани.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВизыМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры