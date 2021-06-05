В МИД России рассказали о запросах от желающих привиться «Спутником V» иностранцев
Министерство иностранных дел России получает запросы от иностранцев, желающих привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Захарова отметила, что запросы поступают не только от зарубежных дипломатов.
«Они так и пишут, что правительство такой-то страны делает все под давлением "большого брата", не допускает российскую вакцину к нам на рынок, но мы хотим привиться, что можно сделать, могу ли я приехать для этого в Россию, или, возможно, мне поможет российское посольство. Такие люди пишут, вы даже себе не представляете», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что страна может предоставить гражданам других государств возможность «приехать в Россию и сделать прививку». Глава государства поручил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранцев.
В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал перспективы развития вакцинного туризма хорошими, отметив, что производство вакцин развивается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru