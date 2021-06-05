В МИД России рассказали о запросах от желающих привиться «Спутником V» иностранцев

Захарова отметила, что запросы поступают не только от зарубежных дипломатов.

«Они так и пишут, что правительство такой-то страны делает все под давлением "большого брата", не допускает российскую вакцину к нам на рынок, но мы хотим привиться, что можно сделать, могу ли я приехать для этого в Россию, или, возможно, мне поможет российское посольство. Такие люди пишут, вы даже себе не представляете», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что страна может предоставить гражданам других государств возможность «приехать в Россию и сделать прививку». Глава государства поручил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранцев.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал перспективы развития вакцинного туризма хорошими, отметив, что производство вакцин развивается.

