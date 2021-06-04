Песков рассказал о сроках вакцинного туризма в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация для иностранцев в России станет доступной в течении "месяца-двух". Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Пескова, вакцинный туризм в России может начаться уже "в ближайшее время". Пресс-секретарь президента отметил, что процесс будет развиваться "оперативно", так как российские препараты пользуются большим спросом в мире.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями международного инвестсообщества и иностранных компаний-производителей вакцины "Спутник V" подчеркнул, Россия намерена обеспечивать все условия для вакцинации иностранных граждан на территории РФ.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ИностранцыВакцинаВакцинацияДмитрий Песков
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