Песков рассказал о сроках вакцинного туризма в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация для иностранцев в России станет доступной в течении "месяца-двух". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, вакцинный туризм в России может начаться уже "в ближайшее время". Пресс-секретарь президента отметил, что процесс будет развиваться "оперативно", так как российские препараты пользуются большим спросом в мире.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями международного инвестсообщества и иностранных компаний-производителей вакцины "Спутник V" подчеркнул, Россия намерена обеспечивать все условия для вакцинации иностранных граждан на территории РФ.
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