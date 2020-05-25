В МИД России призвали воздержаться от зарубежных поездок
В МИД России призвали отложить от поездок в зарубежные страны, если они не связаны с крайней необходимостью. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что под крайне необходимостью понимается экстренное лечение или посещение тяжелобольных родственников. В МИД подчеркнули, что поездки за пределы РФ несут за собой повышенные риски, что может стать причиной второй волны пандемии коронавируса.
Также в МИД напомнили, что за границей до сих пор остаются россияне, застрявшие в зарубежных странах и желающие вернуться на родину.
Отметим, что, по последним данным оперштаба, в России выявлено 353 427 случаев коронавируа, в том числе 2560 за минувшие сутки. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.
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