В МИД России призвали воздержаться от зарубежных поездок

В ведомстве уточнили, что под крайне необходимостью понимается экстренное лечение или посещение тяжелобольных родственников. В МИД подчеркнули, что поездки за пределы РФ несут за собой повышенные риски, что может стать причиной второй волны пандемии коронавируса.

Также в МИД напомнили, что за границей до сих пор остаются россияне, застрявшие в зарубежных странах и желающие вернуться на родину.

Отметим, что, по последним данным оперштаба, в России выявлено 353 427 случаев коронавируа, в том числе 2560 за минувшие сутки. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

