В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих Украину
В МИД России полагают, что артистов, которые поддерживают украинскую власть или финансируют ВСУ, необходимо судить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва преследует российских артистов, которые за рубежом критикуют президента страны Владимира Путина.
Однако в МИД РФ подчеркнули, что творческих деятелей, поддерживающих киевский режим, надо привлекать к ответственности в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что российские дипломаты обсуждают с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отмену концерта группы «Би-2» в Дубае. Поводом послужила антироссийская позиция музыкантов, напоминает «Радиоточка НСН».
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