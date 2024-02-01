В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих Украину

В МИД России полагают, что артистов, которые поддерживают украинскую власть или финансируют ВСУ, необходимо судить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва преследует российских артистов, которые за рубежом критикуют президента страны Владимира Путина.

Однако в МИД РФ подчеркнули, что творческих деятелей, поддерживающих киевский режим, надо привлекать к ответственности в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты обсуждают с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отмену концерта группы «Би-2» в Дубае. Поводом послужила антироссийская позиция музыкантов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМИД РФ

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