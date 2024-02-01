Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва преследует российских артистов, которые за рубежом критикуют президента страны Владимира Путина.

Однако в МИД РФ подчеркнули, что творческих деятелей, поддерживающих киевский режим, надо привлекать к ответственности в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты обсуждают с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отмену концерта группы «Би-2» в Дубае. Поводом послужила антироссийская позиция музыкантов, напоминает «Радиоточка НСН».

