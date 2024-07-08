В МИД РФ заявили о необходимости соблюдения моратория на смертную казнь

Комментируя дискуссию об отмене моратория на высшую меру наказания, Лукьянцев напомнил, что ограничения были установлены, когда РФ стала членом Совета Европы. Мораторий был одним из обязательств, которое Москва взяла на себя. Сейчас ситуация зависит от позиции органов власти, принимающих соответствующее решение «на основе той же самой общественной дискуссии».

«В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться», — заявил дипломат.

Лукьянцев добавил, что обсуждения в обществе «будут всегда», но следует дождаться возможных конкретных шагов.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил изучить возможность отмены в России моратория на смертную казнь, напоминает RT.

