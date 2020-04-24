В МИД РФ рассказали о самоизоляции Лаврова на работе

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров принял решение о самоизоляции на работе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как уточнила Захарова в эфире одной из московских радиостанций, такой же режим соблюдают и другие сотрудники внешнеполитического ведомства. Правда, по словам представителя МИД, они всё же бывают дома для ночёвки и, чтобы перевести дух.

Однако вся работа на Смоленской площади теперь организована в онлайн режиме. В графике следующей недели значатся новые видеоформаты переговоров на уровне министров.

